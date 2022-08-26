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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بريطانيا تعلن رفع أسعار الطاقة بنسبة 80% بسبب نقص إمدادات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 أغسطس 2022 02:06 مساءً - العربية نت .. أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، عن رفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% ابتداءً من أكتوبر، ممّا سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك.
وأعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة “اوفغيم” الجمعة أنّ السقف سيرتفع من 1,971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3,549 جنيهاً استرلينياً بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.
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