انت الان تتابع خبر عاجل.. رفع حد السحب اليومي لـ 150 ألف جنيه والصراف 20 ألف.. المركزي عمل الصح والان مع التفاصيل

المركزي يرفع حد السحب اليومي لـ 150 ألف جنيه والصراف 20 ألف

رياض - احمد صلاح - اصدر البنك المركزي المصري قرار عاجل مساء اليوم، وهو تعديل الحد الأقصى لعمليات السحب اليومي ووصل لـ 150 ألف جنيه، وهي من الأخبار التي اسعدت الكثير من عملاء البنوك الذين يريدون السحب باستمرار.

وقال بيان البنك المركزي المصري أن إلغاء الحدود القصوى لعمليات إيداع الأفراد والشركات في فروع البنوك وماكينات الصرافة الآلية ATM، وهذا بجانب زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي، وذلك سواء كان للأفراد أو الشركات من فروع البنوك لتصل لـ 150 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، وسوف يتم الإبقاء على الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي بما يصل لـ 20 ألف جنيه.