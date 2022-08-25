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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الملك سلمان يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 10:09 مساءً - العربية نت _ وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.
جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين.
وناقش بالإضافة وزير الخارجية السعودي، العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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