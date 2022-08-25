مال وأعمال

الملك سلمان يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الملك سلمان يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 10:09 مساءً - العربية نت _ وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

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جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين.

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وناقش بالإضافة وزير الخارجية السعودي، العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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