إسناد منطقة شمال شرق العريش البحرية لشركتي إيجاس وإيني

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 07:08 مساءً - وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إسناد منطقة “شمال شرق العريش البحرية” إلى كل من “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) وشركة إيني الإيطالية ؛ للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في المنطقة.

ويُقام المشروع، في إطار التوجه نحو تعجيل العمليات الاستكشافية في منطقة “شمال شرق العريش البحرية”، وفي ضوء توجه الدولة المصرية نحو زيادة الكميات المُنتجة من الغاز خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على ثبات منحنى الإنتاج وهو ما يسهم بشكل كبير في المحافظة على مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط، والاستمرارية في تصدير الغاز لتعظيم العائد الاقتصادي.

فيما تأتي الموافقة المبدئية على المشروع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لبدء العمليات (على ألا تبدأ العمليات فعليا إلا بصدور القانون الخاص بمنح الالتزام).