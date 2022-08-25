انت الان تتابع خبر عاجل| هام من البنك المركزي بشأن السحب اليومي من ATM.. “رفع الحدود لـ150 ألف جنيه” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي، مساء اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، قرارًا هامًا بشأن السحب اليومي، ومسألة تعديل الحد الأقصى لعمليات السحب اليومي، يقرر تعديله إلى 150 ألف جنيه.

هام من البنك المركزي المصري

حيث قرر المركزي خلال بيان له منذ قليل، إلغاء الحدود القصوى لعمليات إيداع الأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الـ«ATM»، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد أو الشركات، من فروع البنوك، وعدلها لتصل إلى 150 ألف جنيه بعد أن كانت 50 ألف جنيه فقط.

البنك المركزي المصري يبقي على قيمة السحب اليومي من الصراف الآلي

وأكد خلال البيان، أنه سيتم الإبقاء على الحد الأقصى اليومي، للسحب من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه مصري.