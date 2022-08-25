انت الان تتابع خبر أسعار المانجو اليوم في السوق.. فاكهة الاثرياء رخصت و بالشروة يا مدام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار المانجو اليوم في السوق ، وذلك مع زيادة الإنتاج هذا العام بخلاف الأعوام السابقة، بالإضافة إلى وفرة المعروض من المحصول في جميع أسواق الجمهورية.

أسعار المانجو اليوم في السوق

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن السبب وراء انخفاض أسعار المانجو هو زيادة الإنتاج هذا العام، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج حدثت بعد اعتدال المناخ مع بداية فصل الصيف، مما حافظ على زهرات المانجو، مما أدى إلى تكاثر الزهرات وتحولها إلى ثمار المانجو.

وأضاف النجيب، أن جميع الأنواع متوفرة هذا العام مثل الزبدية، والسكري، والعويسي، وهايدي، وصنارة وغيرها، مشيرًا إلى أن سعر المانجو في سوق الجملة يتراوح ما بين 10 إلى 25 جنيه، بخلاف العام الماضي، كان يتراوح ما بين 25 إلى 40 جنيه.

مساحات أراضي المانجو في مصر

وتقترب مساحة الأراضي المزروعة بمحصول المانجو في مصر إلى 300 فدان، أغلبها في محافظة الإسماعيلية، حيث يبدأ الموسم في منتصف يوليو، وحتى آخر أكتوبر بسبب وفرة المعروض.