سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. “باصص بعينه للدولار”

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سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

رياض - احمد صلاح - سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس 25-8-2022، تذبذب ما بين ارتفاع في بعض البنوك مثل البنك الأهلي وبنك مصر، وانخفاض في البنك المركزي المصري والتجاري الدَّوْليّ، في حيث ثبت على سعره في بنك الإسكندرية، تزامنًا مع تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري الخميس الماضي، لتواصل العملة الكويتية، تباينها في نهاية الأسبوع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

60.35 جنيه للشراء، مقابل 62.47 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

نحو 59.99 جنيه للشراء، مقابل 62.38 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

59.99 جنيه للشراء، مقابل 62.38 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل نحو 58.41 جنيه للشراء مقابل 62.40 جنيه لعمليات البيع.