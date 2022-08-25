انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 25-8-2022.. “محدش عارف حاجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 25 أغسطس، تذبذب جديد، حيث شهد الدولار واليورو قفزة كبيرة خلال بداية التعاملات، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي والجنيه الاسترليني، فيما ثبت سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي، وذلك مع أول تعامل للصرف في اليوم الجديد.

لتشهد الأسعار في مجملها تباين واستقرار حسب تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم أمام الجنيه الخميس 25 أغسطس بعد تثبيت الفائدة، حسب تحديثات البنك الأهلي المصري:

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم

سجل اليوم 19.13 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل اليوم نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل اليوم نحو 22.54 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل اليوم نحو 59.99 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل اليوم نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل اليوم نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.