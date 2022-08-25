انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 أغسطس..”البوري بـ 70 جنيهًا” والان مع التفاصيل

أسعار الأسماك اليوم

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، حفاظها على أسعار بداية الأسبوع، لتظل الأصناف المرتفعة على حالها، وتستقر باقي الأصناف التي تشهد إقبالا من المواطنين مثل البلطي والمكرونة والسويسي، وثبت سعر البوري أيضًا على أسعار بداية الأسبوع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور الآتية، سعر السمك اليوم الخميس 25-8-2022، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سجل سعر كيلو السمك البلطي، ما بين 22 و30 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

– سجل سعر كيلو الجمبري ما بين 50 و144 جنيهًا.

– شهد كيلو البوري ما بين 70 و85 جنيهًا.

– كيلو الفليه البلطي سجل اليوم بين 45 و165 جنيهًا.

– كيلو الكابوريا سجل اليوم بين 20 و75 جنيهًا.

– سعر كيلو المكرونة السويسي سجل ما بين 75 و85 جنيهًا.

– كيلو السبيط والكاليماري سجل اليوم بين 95 جنيهًا و200 جنيه للكيلو.