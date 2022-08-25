انت الان تتابع خبر مفاجأة في سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 25 أغسطس.. “الحق اشتري بسرعة” والان مع التفاصيل

سعر كرتونة البيض

رياض - احمد صلاح - شهدت سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 في مصر، تباين جيد واستقرار نسبي، مع بداية التعاملات، وانتعشت حركة البيع والشراء في البيض بعد الركود الفترة الماضية، بعدما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض، الذي انخفض 5 جنيهات، تزامنا مع ثبات أسعار البيض الأحمر والبلدي.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 25 أغسطس 2022:

أسعار البيض اليوم الخميس في المزارع وللمستهلك

سعر البيض البلدي سجل 60 جنيها في البورصة.

سجلت كرتونة البيض البلدي للمستهلك من 70 جنيهًا بانخفاض 3 جنيهات

سعر البيض الأحمر اليوم بسعر 58 جنيهًا في البورصة، وللمستهلك بـ 65 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض اليوم عند 55 جنيهًا، و61 جنيهًا للمستهلك بانخفاض 5 جنيهات