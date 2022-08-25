سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. “مريح حبايبه على الآخر”

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سعر الريال السعودي

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، في البنك المركزي والبنوك التجارية حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك المركزي عند مستوى 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم في مصر:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.