انت الان تتابع خبر النفط يواصل الارتفاع واليورو يتعافى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار النفط ارتفاعاً الخميس، خلال تداولات مدعومة بصدور بيانات ‏المخزون الأميركي التي سجلت انخفاضا أكثر من التوقعات، ما أثار المخاوف ‏بشأن نقص المعروض.



وبحسب "وول ستريت جورنال"، أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة ‏بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 421.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما ‏توقع المحللون انخفاضا قدره 2.4 مليون برميل.‏ وفي نهاية جلسة "وول ستريت" ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تسليم ‏تشرين الأول بنسبة 1.2 بالمئة أو ما يعادل 1.15 دولار إلى 94.89 دولار ‏للبرميل.‏‏كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الأول بنسبة 1 بالمئة أو ‏ما يعادل دولار واحد إلى 101.22 دولار للبرميل.



ومن جهة أخرى، ارتفع اليورو الخميس مع افتتاح السوق الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية، على وشك تحقيق ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في 20 عاما.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.7 بالمئة إلى 1.0033 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 0.9966 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم 0.9961.‏

