مال وأعمال

ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1081 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1081 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 04:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1764 دولارًا، مع تراجع الدولار، وترقب الأسواق لخطاب مرتقب لجيروم باول في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي غدا الجمعة، ما قد يظهر إشارات حول آفاق السياسة النقدية ورؤية الفيدرالي الأمريكي لتطورات الوضع الاقتصادي.

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وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 7 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 1081 جنيهًا.

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في حين ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا بالسوق العالمية، حيث استفاد الذهب من تراجع الدولار، وضعف سوق السندات، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الآجلة بشكل واضح.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات أمس الأربعاء لتصل إلى 1751 دولارًا للأوقية، بعد تراجعات عنيفة على مدار الجلسة وسط تصريحات من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي باستمرار تشديد السياسة النقدية للحد من مواجهة التضخم.

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وأضاف «إمبابي» أن عيار 24 سجل 1236 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 927 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 721 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8648 جنيهًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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