ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1081 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1081 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 04:08 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1764 دولارًا، مع تراجع الدولار، وترقب الأسواق لخطاب مرتقب لجيروم باول في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي غدا الجمعة، ما قد يظهر إشارات حول آفاق السياسة النقدية ورؤية الفيدرالي الأمريكي لتطورات الوضع الاقتصادي.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 7 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 1081 جنيهًا.
في حين ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا بالسوق العالمية، حيث استفاد الذهب من تراجع الدولار، وضعف سوق السندات، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الآجلة بشكل واضح.
وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات أمس الأربعاء لتصل إلى 1751 دولارًا للأوقية، بعد تراجعات عنيفة على مدار الجلسة وسط تصريحات من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي باستمرار تشديد السياسة النقدية للحد من مواجهة التضخم.
وأضاف «إمبابي» أن عيار 24 سجل 1236 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 927 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 721 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8648 جنيهًا.
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