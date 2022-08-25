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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز مستوى 3200 دولار لأول مرة منذ… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 03:11 مساءً - روسيا اليوم _ أظهرت بيانات التداول في بورصة لندن ICE أن أسعار الغاز في أوروبا اليوم الخميس، كسرت حاجز الـ3200 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، قفزت العقود الآجلة للغاز بنسبة 8% إلى 3232.5 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية “جازبروم” أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب “السيل الشمالي-1” (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.
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