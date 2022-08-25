انت الان تتابع خبر انطلاق اجتماعات الطاقة المشكلة من رئاسة الوزراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت اجتماعات (اللجنة القطاعية للمعادن والثروات، الطبيعية) و(اللجنة اللقطاعية الخاصة بالموارد المستدامة)، في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الوزراء لوضع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.



وترأست أمين عام الطاقة المهندسة أماني العزام أعمال الاجتماع ليتم وبالتعاون مع الشركاء، تحديد الأولويات ووضع الخطط والإجراءات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة 2023-2025.



وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المبادرات المقترحة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع وتشمل وضع خارطة طريق لتحول الطاقة وتشمل (التحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم).



كما تشمل وضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتوائم المستقبل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطات (النفط والغاز والغاز الصخري) واعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتطوير التعرفة حسب وقت الاستخدام، بالإضافة إلى سن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين وجذب الاستثمارات للقطاع.



وتتضمن الخطة أيضا إعداد برنامج وطني للتعدين ومراجعة التشريعات والحوافز المتعلقة بالقطاع، إضافة الى ترويج الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات للقطاع



وسيتم عقد اجتماعات دورية بهدف الخروج باولويات القطاعات وبرنامج عمل تنفيذي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

