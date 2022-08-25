اقتصاد ألمانيا ينمو 0.1% في الربع الثاني رغم أزمة الطاقة

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 01:08 مساءً - – أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس أن اقتصاد ألمانيا حقق نموا في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين مدعوما بإنفاق القطاع الخاص والحكومة رغم أزمة الطاقة.

وقال المكتب إن أكبر اقتصاد في أوروبا نما بنسبة 0.1 بالمئة على أساس فصلي وبنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي بعد التعديل لأخذ عوامل تأثير الأسعار في الحسبان.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم ركود الاقتصاد الألماني في الربع الثاني على أساس فصلي.

وقال مدير مكتب الإحصاءات الاتحادي جورج تيل “رغم الصعوبات… وظروف الاقتصاد العالمي، ظل اقتصاد ألمانيا متماسكا في أول ربعين من عام 2022”.