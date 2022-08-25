: الحكومة الألمانية تتوقع مشكلات في إمدادات الفحم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:11 مساءً - وكالات – قالت وثيقة اطلعت عليها إن الحكومة الألمانية قلقة من مشكلات محتملة فيما يتعلق بإمدادات الفحم إلى محطات الكهرباء في الخريف والشتاء بسبب انخفاض مستويات المياه في نهر الراين والمعروض النفطي في الأجزاء الشرقية من البلاد.

ويحاول أكبر اقتصاد في أوروبا إنهاء اعتماده على الطاقة الروسية. لكن أسابيع من مستويات منخفضة على نحو خطير للمياه في نهر الراين عرقلت عمليات النقل والإمداد وزادت من صداع الطاقة في ألمانيا بينما تتحول الصناعة بشكل مؤقت إلى المزيد من الفحم والنفط بسبب هبوط حاد في واردات الطاقة من روسيا.

وذكرت الوثيقة التي صاغتها وزارة الاقتصاد واطلعت عليها “بسبب الانخفاض الحاد في الشحن المحلي، فإن مخزونات الفحم المتراكمة قد تهبط سريعا.”

“مواقع التخزين الإضافية التي جرى ويجري تدبيرها في جنوب ألمانيا لن تكون على الأرجح ممتلئة بحلول الشتاء”.

وأشارت الوثيقة إلى انخفاض مستويات مياه نهر الراين مما يقلص كميات الفحم التي يمكن نقلها بالصنادل النهرية. وقالت إن من غير المتوقع أن يحدث تحسن كبير.

ووافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على تشريع لإعطاء أولوية لنقل الطاقة بواسطة شبكات السكك الحديدية في البلاد.

وقلص عملاق الغاز الروسي جازبروم تدفقات الغاز إلى ألمانيا من خلال خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى 20% من طاقته الاستيعابية، مشيرا إلى مشكلات فنية. وقالت برلين إن هذا التحرك جاء بدافع سياسي في ضوء العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت الوثيقة أيضا إن المعروض النفطي قد يصبح مشكلة في المناطق الشمالية الشرقية في ألمانيا.