أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 أغسطس 2022: البوري زاد حبه

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أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 أغسطس 2022:

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 25 أغسطس من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والتراجع في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الأربعاء.

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 31 جنيهًا.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 85 جنيهًا.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي200 جنيه.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 70جنيهًا،

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 125 جنيهًا

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 80 جنيهًا. .

وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول الأسبوع الحالي.