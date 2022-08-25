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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الجزائر تعلن عن اكتشاف نفطي يفوق 150 مليون برميل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 11:05 صباحاً - أ ش أ – أعلنت الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي “مهم” جنوب غربي البلاد بحجم يفوق 150 مليون برميل.
وأوضحت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط، المملوكة للدولة، في بيان، أن التقدير الأولي لحجم هذا الاكتشاف، الواقع في منطقة رقعة السبع بولاية أدرار جنوب غربي البلاد، يفوق 150 مليون برميل.
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