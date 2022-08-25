انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه الخميس.. “بيسابق الدولار” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 25 أغسطس في مصر خلال التعاملات المبكرة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية وشركات الصرافة، ليواصل الدولار قفزاته وسباقه مع الدولار الأمريكي، وَسْط صدمة كبيرة للمواطنين وتراجع جديد للجنيه، ليسجل اليورو اليوم في البنك المركزي المصري19.00 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع عند إغلاق تداولات أمسِ، حَسَبَ نشرة البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه الخميس:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل 19.00 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

سجل 19.00 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع

بنك قناة السويس

سجل اليورو 18.95 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل 19.02 جنيه للشراء، 19.15جنيه للبيع.

سعر اليورو وفي العربي الإفريقي

سجل اليورو 18.98 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.