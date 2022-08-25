انت الان تتابع خبر عاجل| ارتفاع في سعر الدولار اليوم الخميس.. “صدمة جديدة للجنيه” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 ارتفاعه مجددًا أمام الجنيه المصري، بعد ارتفاع منتصف تعاملات أمس، ليزيد اليوم أيضًا في غالبية البنوك العاملة في مصر بنحو قرش، وبعد أن استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ ما يقرب من أسبوعين تقريبا آخرهم أول أمس، ليقفز في البنك المركزي ويصل إلى 19.15جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع مقابل 19.13 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب نشرة البنك المركزي

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل ارتفاع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه اليوم.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي :

سجل 19.13 جنيه للشراء، مقابل 19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سجل 18.15 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل 19.13 جنيه للشراء، مقابل 19.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل 3 جنيه للشراء، مقابل 19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

سجل 19.13 جنيه للشراء، مقابل 19.19 جنيه للبيع.