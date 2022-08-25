انت الان تتابع خبر عاجل| قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الخميس.. “شوف بقى بكام دلوقتي” والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، في التداول العالمي، لتضيف مكاسب بأكثر من 5 دولارات في المعاملات المباشرة والفورية في التداول الصباحي، وفقا لبيانات الأسواق العالمية، لتقفز أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 5.29 دولار لتسجل 1756.68 دولار للأونصة.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، بعد الارتفاع العالمي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 922 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1076 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 جرام 1230 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب ليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 8608 جنيهات.

أسعار الذهب أمس الأربعاء

كان قد ارتفع سعر الذهب ليلة أمس الأربعاء ختام التعاملات المسائية بنسبة طفيفة.