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أسعار مواد البناء اليوم

رياض - احمد صلاح - في إطار بحث المواطنين الدائم عن أسعار السلع كل صباح، يستعرض “محتوى بلس” أسعار مواد البناء اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، وفقا لما أعلنته عدد من الشركات، خاصة شركات الحديد والصلبـ، التي أعلنت عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

وصلت أسعار مواد البناء اليوم استقرارها، خاصة سعري الحديد والأسمنت حيث يباع حاليا الحديد بالأسواق للمستهلك بين 18200 جنيه إلى 18400 جنيه بعد أن كان سعرها 21 ألف جنيه مع بَدْء الحرب الروسية والأوكرانية، وفي الوقت نفسه سجل سعر الطن يوم 14 مارس، وقبل موجة الزيادة 15300 جنيه نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم.

أسعار الحديد اليوم الخميس تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد عز 17670 جنيها للطن

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن

أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع

أسمنت النصر بسعر 1360 جنيها للطن

أسمنت سيناء بسعر 1330 جنيها للطن

أسمنت حلوان بسعر 1400 جنيها للطن

أسمنت المسلح 1400 جنيه للطن.

سعر الجبس

سجلت شركة سيناء للطن سعر 840 إلى 850 جنيها.

سعر متر الرمل

متر الرمل سجل سعر بين 180 و250 جنيها اليوم.

سعر الزلط

المتر الكبير اليوم سعر نحو 140 و160 جنيهًا اليوم.

سعر الطوب الأحمر

طوب مفرغ اسمنتي مقاس اليوم 40×20×12 سجل سعر نحو 6400 جنيه للألف طوبة.

كان قد شهدت أسعار مواد البناء أمس مفاجأة سارة للمواطنين