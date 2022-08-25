انت الان تتابع خبر أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 25 أغسطس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، استقرارها وتباينها مع بداية التداول الصباحي، لتستمر في الاستقرار الذي بدأته من أسبوعين ماضيين، دون أن تعطي اهتمام لارتفاع أسعار الدولار اليومين الماضيين، حيث تباع الفراخ الأمهات بـ 21 جنيهًا للكيلو، ووصلت بورصة الدواجن البيضاء إلى 30 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 بالأسواق التجارية والمزارع.

أسعار الدواجن البيضاء

سعر الفرخة وزن كيلو جرام سجل ما بين 30 إلى40 جنيهًا للبيضاء.

بورصة الدواجن سجلت ما بين 29 إلى 30 جنيهًا وللمستهلك وصلت إلى 35 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة نحو 25 لـ35 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك 35 جنيهًا.

سجل سعر الدبابيس نحو 43 جنيهًا.

الدجاج الساسو سجل نحو 43 جنيهًا للمستهلك وتبدأ من 38 جنيهًا في المزرعة.

سعر البلدي سجل 45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وفي المزرعة تبدأ من 35 جنيهًا.

أسعار الدواجن أمس الأربعاء

كانت قد واصلت أسعار الدواجن أمس الأربعاء 25 أغسطس 2022، استقرارًها الملحوظ وأصبح سعر الفرخة يباع بسعر مناسب للمواطن، بعد الانخفاض الأخير مطلع الشهر الحالي.