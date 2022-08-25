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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تعلن عن المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - – نقلت وسائل إعلام حكومية عن مجلس الوزراء الصيني قوله يوم الأربعاء إن بكين ستتخذ المزيد من الخطوات لتعزيز الاقتصاد، بما يشمل زيادة التمويل لدعم مشاريع البنية التحتية وزيادة الدعم للشركات الخاصة وشركات التكنولوجيا.
ونقلت وسائل الإعلام عن مجلس الوزراء قوله في بيان بعد اجتماع دوري رأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانج إن الصين ستضيف 19 سياسة جديدة فوق الخطوات التي تم الإعلانها عنها في مايو، بما في ذلك زيادة حصة أدوات تمويل السياسات بمقدار 300 مليار يوان (43.69 مليار دولار).
وقال بيان مجلس الوزراء “في الوقت الحالي، الاقتصاد يواصل اتجاه التعافي الذي سجله في يونيو (حزيران)، لكن أسس التعافي ليست قوية.”
وقالت وسائل الإعلام إن مجلس الوزراء كرر القول بأن الصين ستتفادى تحفيزا مفرطا.
ونقلت عن مجلس الوزراء قوله إن الصين ستخفض تكاليف التمويل وستوافق على حزمة مشاريع للبنية التحتية.
ونجا اقتصاد الصين بصعوبة من انكماش في الربع الثاني. وانتعش النشاط الاقتصادي في يونيو لكنه تباطأ في يوليو، مما يزيد الضغوط على صانعي السياسات لتعزيز الدعم.
وفي مايو أيار، أعلن مجلس الوزراء عن حزمة من 33 إجراء تشمل السياسات المالية والاستثمار والصناعة لتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
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