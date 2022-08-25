نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر السيادي جذب 3.3 مليار دولار من الصناديق العربية خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – قال عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، إنه نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري.

واستعرض الإبياري أمثلة على جذب الصندوق استثمارات (بعضها بالدولار والآخر بالجنيه المصري) لرؤوس أموال من القطاع الخاص في مجالات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة لكونه الشريك الامثل للقطاع الخاص والصناديق السيادية العالمية النظيرة.

كما تطرق إلى دور صندوق مصر السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام.

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى الصفقات التي تم الإعلان عنها مع الصناديق السيادية الخليجية، يوجد عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها جار تنفيذه وبعضها تحت الدراسة، بالمشاركة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات صندوق مصر السيادي التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء إن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور مهم للغاية باعتباره الذراع الاستثماري للدولة المصرية، مؤكدا أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي كشريك استثماري مع القطاع الخاص.

وقال السعيد إن جهود الصندوق تتكامل مع الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية الرسمية وأهدافها التي تركز بشكل أساسي على إيلاء أهمية كبيرة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد، وهي الخطة التي تتبناها الحكومة بالفعل.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أنه الصندوق يستهدف من خلال إدارة الكيانات والشركات المملوكة للدولة تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

وأكدت أن ذلك يتم أسوة بنماذج الصناديق السيادية التي تمتلكها كبرى الدول في العالم، وما هو متعارف علية دوليا، من حيث قيام هذه البلدان بتعزيز تمويل صناديقها السيادية؛ لتعظيم قدرتها الاستثمارية في مشاريع لها جدوى اقتصادية تسهم في تعظيم العائد على أصول الدولة للأجيال المقبلة.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق.