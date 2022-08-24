القابضة للصناعات الغذائية تستهدف 210 ملايين جنيه صافي ربح…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج – قال اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، إنها تستهدف تحقيق 21.460 ‏مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الحالي مقابل 17.480 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بنسبه ‏زيادة قدرها 123 %، مشيرًا إلى أن صافي الربح المستهدف للعام الحالي 210 ملايين جنيه.

وخلال واجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة الصناعات الغذائية برئاسة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أكد حسنين أن ‏مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وحماية البيئة بلغت ‏الاستثمارات بها 453 مليون جنيه منها 440 مليون جنيه تمويلا ‏ذاتيا، و13.5 مليون جنيه قروض حسنة.

ومن جانبه، قال المصيلحي إن الشركة تؤدي دورًا حيويًا في توفيرها للسلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن ‏شركاتها والتخفيضات الموجودة بها لصالح المواطن، فضلا عما تتحمله من أعباء مالية لتوفير السلع الاستراتيجية ومن أهمها الزيت والسكر في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار هذه السلع عالميا جراء الأزمات المالية والاقتصادية العالمية؛ ما أدى إلى استدامة إتاحة هذه السلع بكميات كبيرة لتحقيق التوزان المطلوب في الأسواق وانخفاض أسعار التموينية والأساسية داخل فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية مقارنه بأسعار القطاع الخاص، وهو ما “ساهم بحق في تحقيق الانضباط السلعي وعدم وجود نقص أو أزمة في أي سلعة”.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن ميكنة الشركة للمجمعات التابعة لها ومخازنها ساهم في معرفة ‏حركة تداول السلع ومعرفه الوارد والمنصرف منها، مشيرًا إلى أن ‏الوزارة تتبنى خططا كبرى لتطوير المصانع الخاصة بالشركة ‏باستثمارات كبيرة للوصول بها إلى المقاييس والمعايير العالمية كما يحدث في شركة قها وأدفينا للصناعات المتطورة.

وانتهت جلسة الجمعية ‏العامة باعتماد المستهدفات المقدرة للعام الحالي.