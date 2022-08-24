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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يقرض تونس 150 مليون يورو… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 11:07 مساءً - وكالات – أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن توقيع اتفاق قرض سيادي مضمون بقيمة 150 مليون يورو مع ديوان الحبوب في تونس اليوم الأربعاء لدعم واردات الحبوب.
ويهدف الاتفاق لتمويل مشتريات القمح اللين والقمح الصلد والشعير في وقت يتسم بقيود على الإمدادات وارتفاع الأسعار، ويتضمن أيضا وعودا من ديوان الحبوب والحكومة التونسية بإصلاح قطاع الحبوب في البلاد.
وفي سياق منفصل، كشفت بيانات المركز الفني للنسيج الحكومي في تونس عن أن صادرات البلاد من الملابس حققت إيرادات بلغت 1.11 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، أي بزيادة نسبتها 23.48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
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