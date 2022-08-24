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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات النفط والبنزين الأمريكية في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:09 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس إلى 421.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته التي أشارت إلى انخفاض قدره 933 ألف برميل.
وانخفض مخزون البنزين 27 ألف برميل إلى 215.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع هبوطا قدره 1.5 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 661 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 111.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 580 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 862 ألف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يوميا.
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