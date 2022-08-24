انت الان تتابع خبر مخاوف محلية بعد ارتفاع النفط عالمياً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، ليتداول الخام الدولي "نفط برنت" فوق 100 دولار للبرميل، بفعل تفاقم أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا، والانخفاض الحاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.



وبحسب وول ستريت جورنال، ارتفع خام برنت اليوم، بنسبة 1.75 %، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث، مسجلا أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 101.85 دولار للبرميل، وصعد الخام الأميركي بنسبة 1.7% إلى 95.73 دولار للبرميل.