انت الان تتابع خبر الطاقة تكشف حقائق مبشرة للهيدروجين الأخضر بالأردن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأربعاء، خلال تدشين محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة لمضاعفة تزويد الفلسطينيين بالطَّاقة الكهربائيَّة من 40 ميجاواط الى 80 ميجاواط، إن: "الأردن ومن خلال إمكانياته الهائلة في توليد الطاقة المتجددة مؤهل لأن يكون مركزاً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر".



وأضاف أن "هذه التوجه لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر يدعمه توفر خط أنابيب الغاز الطبيعي والذي يمتد من جنوب الأردن إلى شمالها، حيث يمكن استغلاله في تصدير الهيدروجين بالإضافة إلى بدائل التصدير الأخرى، كما أن توفر خط الغاز بذاته يعزز من دور الأردن الرئيسي في تجارة الغاز الطبيعي في المنطقة".



وتابع "نسعى اليوم بالتنسيق مع أخوتنا في فلسطين لتزويدهم بجزء من احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية".



وأضاف، أن افتتاح المشروع الجديد يمثل أيضاً لبنة جديدة من لبنات البناء الذي بدأنا به في الأردن منذ سنوات عديدة لتعزيز منظومة الربط الكهربائي مع دول الجوار كي نجعل من الأردن مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية.



وأكد أن الأردن بموقعه الجغرافي ومتانة نظامه الكهربائي وكفاءة أبنائه القائمين على إدارة هذا النظام قادر على ان يلعب دوراً رئيسيا في تعزيز مشاريع الربط الكهربائي في المنطقة، فالأردن وكما هي فلسطين جزء من منظومة الربط الكهربائي الثماني الذي يمثل حلقة الوصل بين المشرق والمغرب.



وقال، "على الرغم من تحقيق العديد من الإنجازات حتى الآن في مشاريع الربط الكهربائي إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير لاستكمال هذه المشاريع ورفع مستوى عمليات تبادل الطاقة الكهربائية عبر خطوط الربط، حيث نعمل حالياً مع الجانب المصري لتعزيز مشروع الربط الكهربائي بين بلدينا ومضاعفة قدرات تبادل الطاقة الكهربائية".



وأوضح أن الأردن يعمل لإنشاء نقطة ربط كهربائية مع أشقائنا في العراق والسعودية، ويأمل بإنجاز كافة هذه المشاريع مع نهاية عام 2025 وبما يساهم وبشكل كبير في رفع مستوى عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المنطقة وخلق سوق كهرباء متكامل وتنافسي وبما يحسن من اقتصادات المنظومات الكهربائية ومشاريع الربط، كما سيسهم و بشكل كبير في تحقيق الدعم الفني للشبكات الكهربائية المترابطة.