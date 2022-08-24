انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية.. أزمة في السوق جديدة بنقص المعروض واختفاء المستورد والان مع التفاصيل

ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية

رياض - احمد صلاح - أكد العديد الصناع والتجار أن الأسواق تشهد في الوقت الحالي اختفاء العديد من السلع والأجهزة المستوردة، وأيضاً نقص العديد من الأجهزة المنزلية محلية الصنع، وذلك بسبب نقص مستلزمات الإنتاج بسبب تأخير فتح الاعتمادات المستندية.

وأعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية هو نقص المعروض، وأيضاً أن نقص المعروض من المنتجات المستوردة نتج عنه رفع أسعار بدائلها المحلية بزيادة متوسطها 7% خلال ثلاث أشهر.

وقال هلال أنه بالتزامن مع قلة عدد الموديلات والأصناف دائماً ما يبحث عنه المستهلكون عن أصناف أو بعض الموديلات البديلة، وأيضاً ان قلة المعروض ونقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لزيادة أسعار الأجهزة في السوق المحلي اثناء الفترة الماضية.

أزمة في السوق جديدة بسبب نقص المعروض

وكشف هلال إنه بالرغم من وجود إنتاج محلي من الأجهزة المنزلية يكفي الاستهلاك، وإنه يوجد نقص في الكثير من الماركات والأصناف والموديلات، وأن تراجع المعروض في المنتج المحلي يسبب تأخر في فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات إنتاج تساهم في صناعة هذه الأجهزة، وهذا بسبب صعوبة تدبير العملة، وبشكل خاص بعدما رفضت البنوك قبول العملات الأجنبية التي يدبرها المستثمرين من داخل شركات الصرافة.