ألمانيا تعطي الأولوية لاستخدام الفحم في السكك الحديدية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 06:00 مساءً - وكالات _ وافقت حكومة ألمانيا اليوم الأربعاء، على إجراءات إعطاء الأولوية لاستخدام الفحم في السكك الحديدية.

وتتخذ ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، تشمل زيادة استخدام الفحم، وهو مصدر الطاقة الأكثر تلويثا.

وقالت وزارة الاقتصاد في وقت سابق إن تقليل استهلاك الغاز، يحتم استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء.

ويعد هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تضم عددا كبيرا من المدافعين عن البيئة، والتي تعهدت التخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030.

من جهة أخرى، قال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم جازبروم الروسية ، أن الشركة تزود الغاز الروسي للعبور عبر أراضي أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة قياس سودجا عند 42.2 مليون متر مكعب في 24 أغسطس ، مع رفض الحجز عبر محطة قياس سوخرانيفكا”.

وقالت أوكرانيا أيضًا إنه إذا استمر ضخ الغاز من روسيا إلى محطة سوخرانيفكا، فسيتم تخفيض الكميات وفقًا لذلك عند نقاط الخروج من نظام نقل الغاز الأوكراني.

يذكر أن خط الغاز عبر سوخرانيفكا يوفر عبورًا لأكثر من 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، بينما تعتقد شركة غازبروم أنه لا توجد أسباب قاهرة أو عقبات أمام استمرار العمليات كما في السابق.

وارتفعت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا ، مع توقف ضواغط نورد ستريم ، إلى 2756 دولارًا لكل 1000 متر مكعب لعقد TTF لليوم التالي.