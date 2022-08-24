نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1075 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 06:00 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة للغاية بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 1748 دولارًا.

ويأتي تراجع السعر العالمي للملاذ الآمن تحت صغط من صعود الدولار، بجانب تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في وقت لاحق هذا الأسبوع.

إذ قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه “من الواضح جدًا” أن على المصرف المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم مرة أخرى.

وعلى الصعيد المحلى، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيه واحد مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 1075 جنيهًا.

وكانت الأسعار قد شهدت أمس تقلبات سعرية في نطاق ضيق، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 1075 جنيهًا، ثم لامس مستوى 1080 جنيهًا، واختتم التداولات عند 1074 جنيها.

وأضاف أن عيار 24 سجل اليوم 1229 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 922 جنيهًا، وتداول عيار 14 عند 717 جنيها، والجنيه الذهب سجل 8600 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالبورصة العالمية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعمًا من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.

في حين يتركز اهتمام المستثمرين حاليًا على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في المؤتمر السنوي العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، يوم الجمعة المقبل، للحصول على مزيد من الإشارات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وكان البنك المركزي المصري الأمريكي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس لاحتواء ضغوط التضخم، وأعلن البنك في وقت سابق أن المزيد من التشديد سيعتمد على البيانات الاقتصادية.