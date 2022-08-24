ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1075 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 1075 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 06:00 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة للغاية بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 1748 دولارًا.
ويأتي تراجع السعر العالمي للملاذ الآمن تحت صغط من صعود الدولار، بجانب تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في وقت لاحق هذا الأسبوع.
إذ قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه “من الواضح جدًا” أن على المصرف المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم مرة أخرى.
وعلى الصعيد المحلى، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيه واحد مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 1075 جنيهًا.
وكانت الأسعار قد شهدت أمس تقلبات سعرية في نطاق ضيق، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 1075 جنيهًا، ثم لامس مستوى 1080 جنيهًا، واختتم التداولات عند 1074 جنيها.
وأضاف أن عيار 24 سجل اليوم 1229 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 922 جنيهًا، وتداول عيار 14 عند 717 جنيها، والجنيه الذهب سجل 8600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالبورصة العالمية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعمًا من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.
في حين يتركز اهتمام المستثمرين حاليًا على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في المؤتمر السنوي العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، يوم الجمعة المقبل، للحصول على مزيد من الإشارات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وكان البنك المركزي المصري الأمريكي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس لاحتواء ضغوط التضخم، وأعلن البنك في وقت سابق أن المزيد من التشديد سيعتمد على البيانات الاقتصادية.
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