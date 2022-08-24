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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فائض الميزان التجاري في السعودية يقفز 137% إلى 88 مليار ريال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 02:10 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 75.2% في شهر يونيو 2022، لتصل إلى نحو 147.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 84.3 مليار ريال في يونيو 2021.
وأرجعت الهيئة في تقرير لها، الزيادة إلى ارتفاع صادرات النفط السعودية بمقدار 57 مليار ريال بنسبة 94.1% إلى 117.69 مليار ريال خلال يونيو 2022.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.9% في يونيو 2021 إلى 79.7% في يونيو 2022.
فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 3.4 مليار ريال بنسبة 2.3% مقارنة بشهر مايو 2022.
وسجلت الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 26.8% إلى 30.1 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مقابل 23.7 مليار ريال في 2021، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال بنسبة 6.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2022.
وارتفعت الواردات بنسبة 28.9% في يونيو 2022 إلى 59.9 مليار ريال مقابل 46.5 مليار ريال في يونيو 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بمقدار 5.3 مليار ريال بنسبة 9.7% مقارنة مع شهر مايو 2022.
وارتفع الفائض التجاري في السعودية إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022، مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2021، بنسبة 137.8%.
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