انت الان تتابع خبر سعر اليورو اليوم في مصر الأربعاء.. “ملوش دعوة بالدولار” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 أغسطس، في مصر لدى البنك المركزي وفي غالبية البنوك المحلية والعاملة في مصر، حيث تراجع اليورو في البنك المركزي المصري، ليصل إلى نحو 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع أمسِ، حَسَبَ نشرة البنك المركزي، وفي الوقت نفسه انخفض في البنك الأهلي بنك مصر

.سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع أمس.