انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء.. “الطماطم ولعّت نار” والان مع التفاصيل

أسعار الخضار

رياض - احمد صلاح - ارتفعت بعض أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، بعد استقرارها مع بداية التعاملات الصباحية أمسِ، خاصة وأنه ارتفعت الطماطم والبطاطس والكوسة وواصلت ارتفاعها اليوم أيضًا، في ظل بحث الكثير من المواطنين عن أسعار الخضار والفاكهة.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم

الطماطم سجلت اليوم 6 جنيهات

البامية شهدت 11 إلى 20 جنيهًا.

البصل شهد بـ 3 جنيهات.

الكوسة شهدت 10 جنيهات اليوم.

الفاصوليا شهدت 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي شهدت 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي شهدت 7 جنيهات.

الملوخية شهدت 5 جنيهات.

الخيار الصوب شهد 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي شهد 10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر شهد 10 جنيهات.

التفاح المصري شهد 12 جنيها.

الكنتالوب شهد 4 جنيهات.

المانجو الزبدية شهدت 13 جنيها.

المانجو العويسي شهدت 20 جنيها إلى 30 جنيها