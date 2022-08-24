انت الان تتابع خبر أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الأربعاء.. “الدولار قفز واليورو مش عاجبه حد”والان مع التفاصيل

أسعار العملات اليوم

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23 أغسطس، تذبذب جديد، ما بين ارتفاع بعض العملات مثل الدولار والدينار الكويتي، وانخفاض البعض الآخر مثل اليورو والجنيه الاسترليني، وذلك مع أول تعامل للصرف في اليوم الجديد، لتشهد الأسعار في مجملها تباين واستقرار حسب تحديثات البنك الأهلي المصري.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم أمام الجنيه 23 أغسطس بعد تثبيت الفائدة، حسب تحديثات البنك الأهلي المصري:

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم

سجل اليوم 19.13 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل اليوم نحو 19.00 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل اليوم نحو 22.53 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع بانخفاض 20 قرشا

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل اليوم نحو 60.01 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل اليوم نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل اليوم نحو 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.