انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء.. “شوف بعد زيادة الدولار” والان مع التفاصيل

سعر الريال السعودي

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المختلفة من العاملين في القطاع المصرفي سواء حكومية أو خاصة في مصر، حيث سجل الريال اليوم في البنك المركزي سجل 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.10 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، حسب التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 أغسطس الحالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل نحو 5.11 جنيه للبيع، و5.07 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 5.08 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.