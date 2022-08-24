انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. “الفراخة بالسعر اللي يناسبك” والان مع التفاصيل

أسعار الدواجن اليوم

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، استقرارًها الملحوظ لليوم الثالث على التوالي، وأصبح سعر الفرخة بسعر مناسب للمواطن، بعد الانخفاض الأخير مطلع الشهر الحالي، تزامنًا مع الإقبال اليومي على البحث عن أسعار بورصة الدواجن.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق التجارية:

أسعار الدواجن البيضاء

سعر الفرخة وزن كيلو جرام سجل ما بين 35 إلى45 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة نحو 25 لـ32 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك 32 جنيهًا.

سجل سعر الدبابيس نحو 42 جنيهًا.

الدجاج الساسو سجل نحو 43 جنيهًا.

سعر البلدي سجل 45 جنيهًا للكيلو.