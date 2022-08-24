انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24 أغسطس.. “زاد تاني” والان مع التفاصيل

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

رياض - احمد صلاح - ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الأربعاء 24-8-2022، بعد تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري الخميس الماضي، لتواصل العملة الكويتية، تحركها لليوم الثاني على التوالي، في ظل معدلات بحث كبيرة بالنسبة لمن يتعاملون مع الدولة الشقيقة لتسجل اليوم في البنك المركزي المصري نحو 62.05 جنيه للشراء مقابل 62.48 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

60.36 جنيه للشراء، مقابل 62.48 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

نحو 59.96 جنيه للشراء، مقابل 62.36 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

59.96 جنيه للشراء، مقابل 62.36 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل نحو58.40 جنيه للشراء مقابل 62.41 جنيه لعمليات البيع.