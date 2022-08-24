صادرات النفط السعودية تقفز لأعلى مستوى في تاريخها إلى 117.7…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 01:12 مساءً - وكالات _ قفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 94.1 في المائة في المائة، لتبلغ نحو 117.7 مليار ريال مقابل 60.6 مليار ريال في نفس الشهر من عام 2021.

ووفقا إلى بيانات رسمية في المملكة ، كانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولارا للبرميل.

فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 3.4 مليار ريال بنسبة 2.3% مقارنة بشهر مايو 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 26.8% إلى 30.1 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مقابل 23.7 مليار ريال في 2021، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال بنسبة 6.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2022.

وارتفعت واردات السعودية بنسبة 28.9% في يونيو 2022 إلى 59.9 مليار ريال مقابل 46.5 مليار ريال في يونيو 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بمقدار 5.3 مليار ريال بنسبة 9.7% مقارنة مع شهر مايو 2022.

وارتفع الفائض التجاري إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022، مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2021، بنسبة 137.8%.