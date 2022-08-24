مال وأعمال

: الأرجنتين تستعد لتقييد الواردات وسط نقص في النقد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : الأرجنتين تستعد لتقييد الواردات وسط نقص في النقد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:11 مساءً - وكالات – قال مصدر لرويترز يوم الثلاثاء إن حكومة الأرجنتين ستطلق 3 إجراءات في الأيام المقبلة بهدف تقييد الواردات والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي المتناقص لدى البنك المركزي المصري.

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وتأتي الإجراءات بينما أظهرت بيانات جديدة يوم الاثنين عجزا تجاريا في يوليو بلغ 437 مليون دولار، هو الثاني على التوالي لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

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وزادت صادرات الأرجنتين في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 22.4% مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 في حين قفزت الواردت 44.6%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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