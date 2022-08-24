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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : الأرجنتين تستعد لتقييد الواردات وسط نقص في النقد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:11 مساءً - وكالات – قال مصدر لرويترز يوم الثلاثاء إن حكومة الأرجنتين ستطلق 3 إجراءات في الأيام المقبلة بهدف تقييد الواردات والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي المتناقص لدى البنك المركزي المصري.
وتأتي الإجراءات بينما أظهرت بيانات جديدة يوم الاثنين عجزا تجاريا في يوليو بلغ 437 مليون دولار، هو الثاني على التوالي لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وزادت صادرات الأرجنتين في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 22.4% مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 في حين قفزت الواردت 44.6%.
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