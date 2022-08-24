انت الان تتابع خبر الضريبة تستحوذ 75% من الإيرادات المحلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في موازنة العام الحالي، قدرت الحكومة وصول إيرادات الضريبة إلى نحو 6,08 مليار دينار،لتستحوذ على 75% من الإيرادات المحلية والتي من المقدر أن تصل إلى 8,06 مليار.



وكان إجمالي الإيرادات الضريبية، قد ارتفع بنسبة 13% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 413 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.



وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات الضريبية 3,57 مليار دينار في نهاية أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع نحو 3,15 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.



واستحوذت ضريبة الدخل على نسبة 34,3% من إجمالي الإيرادات بقيمة 1,225 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وفقا لأبو علي.



وقدرت الحكومة أن تصل قيمة ضريبة الدخل مع نهاية العام الحالي نحو 1,28 مليار دينار، ونحو 4,26 مليار ضريبة المبيعات ونحو 355 مليون دينار للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.





