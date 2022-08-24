انت الان تتابع خبر مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء.. “شوف الحديد ومتر الرمل بكام”والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، استقرار نسبي مع بداية التعاملات اليوم، حيث تغير سعر الحديد والأسمنت اليوم وتراجع بنسبة كفيفة، في حين استقر سعر متر الرمل ومتر الزلط أيضًا مع تزايد الإقبال على مواد البناء من أجل عمليات البناء وبعد إعلان نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري، وتثبيت سعر الفائدة.

“دوت الخليج ” يرصد أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 أغسطس ٢٠٢٢:

أسعار مواد البناء في الأسواق

سعر الحديد الاستثماري

سجل الطن اليوم 17820 جنيهًا ومن المقرر أن ينخفض بنسبة كبيرة الأيام المقبلة

سعر حديد عز

سجل الطن اليوم سعر 18150 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي

سجل الطن اليوم سعر 1411 جنيها.

سعر الجبس

سجلت شركة سيناء للطن سعر 840 إلى 850 جنيها.

سعر متر الرمل

متر الرمل سعر بين 180 و250 جنيها.

سعر الزلط

المتر الكبير اليوم سعر نحو 140 و160 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر

طوب مفرغ اسمنتي مقاس اليوم 40×20×12 سجل سعر نحو 6400 جنيه للألف طوبة.