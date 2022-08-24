انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم في مصر.. “محدش عارف حاجة وعيار 21 منغنغ حبايبه” والان مع التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

رياض - احمد صلاح - شهدت استقرت أسعار الذهب اليوم، وخلال مستهل التعاملات الصباحية الأربعاء 24 أغسطس 2022، حيث سجل ذهب عيار 21 الذي يقيس مستويات سعر الذهب في سوق الصاغة المصرية استقرارًا كبيرًا مع بداية اليوم، مقارنة بأسعار أمسِ الثلاثاء.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 21 سجل سعر 1077 جنيهًا.

عيار 24 سجل سعر 1230.75 جنيه.

عيار 18 سجل سعر 923.25 جنيه.

الجني الذهب سجل اليوم سعر 8616 جنيهًا.