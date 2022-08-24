انت الان تتابع خبر عاجل| ارتفاع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه.. ” الأمريكي ركب الصاروخ” والان مع التفاصيل

سعر الدولار اليوم

رياض - احمد صلاح - قفز سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 مجددًا، أمام الجنيه المصري، بعد ارتفاع منتصف تعاملات أمس، ليزيد اليوم أيضًا في غالبية البنوك العاملة في مصر بنحو 3 قروش، بعد أن استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري منذ ما يقرب من أسبوعين تقريبا آخرهم صباح أمس، ليقفز في البنك المركزي ويصل إلى 19.11جنيه للشراء، مقابل 19.22 جنيه للبيع.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل ارتفاع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه اليوم الأربعاء:

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي :

سجل 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

سجل 18.14 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

سجل 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.