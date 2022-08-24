انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 : الحديد والأسمنت وقعوا فوق بعض والان مع التفاصيل

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022:

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الثلاثاء حيث وصله سعره في البنوك إلي 19.15 جنيه,

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17783 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18180 جنيهًا، بتراجع 16 جنيهًا.

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.

4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1429 جنيهًا، بتراجع 14 جنيهًا

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن