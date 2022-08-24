وزير السياحة يؤكد أهمية فتح أسواق جديدة والتوسع في إقامة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - أكد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، أهمية فتح أسواق سياحية جديدة، والتوسع في إقامة شراكات دولية؛ للترويج للمقصد السياحي المصري، وتنظيم قوافل سياحية للترويج لمصر داخليا وخارجيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عيسى اليوم مع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ لمناقشة الخطط والاستراتيجيات الترويجية التي تنفذها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري، وأنماطه ومنتجاته المتنوعة؛ “بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر من الأسواق السياحية المختلفة وتحقيق المستهدفات التي تساهم في التنمية الشاملة للاقتصاد القومي”.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى ما تطلع به الهيئة من تحديث وإطلاق لتطبيقات على الهاتف المحمول وبوابات إلكترونية للهيئة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري بما يتواكب مع المستجدات العالمية المتعلقة بصناعة السياحة، وذلك بما يتسق مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

وألقى الاجتماع الضوء على الدور الذي تؤديه المكاتب الداخلية للهيئة الموجودة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من أنشطة توعوية لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وغيرها، كما تمت الإشارة إلى دور المكاتب الخارجية التابعة للهيئة في الترويج لمصر في الأسواق السياحية المختلفة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة من خلال عرض تقديمي الحملة الترويجية لمصر، والتي سيتم إطلاقها خلال الربع الأخير من العام الجاري، والتي ستنفذها شركة McCann الأمريكية التي تعد “واحدة من كبرى وكالات الإعلان الدولية المتخصصة”.

وجرت الإشارة خلال الاجتماع إلى الأنشطة الترويجية من فعاليات وأحداث هامة والتي ستنظمها أو ستشارك فيها الهيئة خلال الفترة القادمة محليا ودوليا، والتي من بينها المشاركة في المعارض الدولية واستضافة المؤتمرات وتنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والفعاليات التي سيتم تنظيمها للترويج للمقصد السياحي المصري على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة بالهيئة التقى خلالها بالعاملين حيث تعرف علي مهام عملهم والدور المنوط بهم كما استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير آليات العمل داخل الهيئة.