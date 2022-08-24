مال وأعمال

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات أمريكية ضعيفة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات أمريكية ضعيفة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - – ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مرتدة عن 6 جلسات متتالية من الخسائر، بدعم من تراجع الدولار في أعقاب بيانات ضعيفة لنشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.76% إلى 1748.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش.

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وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت على مدار الجلسات الست الماضية وسجلت 1727.01 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 27 يوليو.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1762.20 دولار للأوقية.

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وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا “الدولار وعوائد السندات تراجعا بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات، وهو ما يساعد الذهب.”

وأضاف قائلا “تشير البيانات أيضا إلى انكماش كبير، مما يظهر أن الاقتصاد ضعف بوتيرة سريعة وهو ما يفتح الباب أمام فكرة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما لن يواصل تشديدا قويا للسياسة النقدية، وهو ما يعطي مزيدا من الدعم للذهب.”

وانكمش نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في أغسطس إلى أضعف مستوى له في 18 شهرا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5%، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى. وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.58% إلى 19.12 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.3% إلى 878.72 دولار وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1980.20 دولار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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